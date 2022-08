x x

SARONNO – Dalla lista “Italia Viva – Azione” un nuovo candidato per il Saronnese. E’ Angelo Leva uboldese candidato consigliere comunale nell’ultima tornata elettorale a Saronno e coordinatore della lista civica Con Saronno.

“È con grande piacere ed entusiasmo – commenta Leva – che ho firmato l’accettazione nelle mani di Maria Chiara Gadda a candidato al Senato per Lombardia 1 nel proporzionale per Italia Viva – Calenda, collegio di Varese, Como, Sondrio. Apprezzo molto questa fiducia che ho ricevuto grazie alla bella esperienza che sto facendo a Saronno”.

“Per la lista “Italia Viva – Azione” – si legge in una nota condivisa per la chiusure dalle liste dai candidati della lista “Italia Viva – Azione” della provincia di Varese- è una giornata doppiamente importante perché l’inizio della campagna elettorale sancisce anche la nascita di un progetto politico ambizioso alternativo alle coalizioni di destra e di sinistra, basato su un programma europeista e riformista chiaro e coerente che mette al centro senza ipocrisie i temi chiave per il futuro del Paese come il lavoro, le imprese, le politiche per la famiglia, il sociale, la sostenibilità e il rilancio della produzione e degli investimenti”.

E continuano: “Il terzo polo è la vera novità di questa campagna elettorale. Non siamo interessati a contrapposizioni ideologiche, e tantomeno a proporre irrealizzabili libri dei sogni che durano il tempo della campagna elettorale o peggio rischiano di pesare come un macigno sulle spalle dei nostri giovani. L’inflazione, il caro prezzi, la crisi alimentare ed energetica, i problemi quotidiani che vivono i cittadini, le imprese, i sindaci, e il terzo settore, meritano serietà, concretezza e il coraggio di mettere in campo riforme e investimenti necessari per fare ripartire il Paese.”

Così i .

La presentazione dei candidati si terrà sabato 27 agosto alle 11 a Varese.

Ecco tutti i candidati varesini di Italia Viva – Azione tra camera e senato

Circoscrizione Lombardia 2

Collegio Plurinominale Camera

Maria Chiara Gadda Mauro Del Barba Sonia Serati Carlo Alberto Coletto

Collegio Uninominale Camera, Varese Guido Bonoldi

Collegio Uninominale Camera, Busto Arsizio Gianluigi Farioli detto Gigi

Collegio Plurinominale Senato