SARONNO – Nel contesto della nuova stagione teatrale del Giuditta Pasta, saranno tre gli eventi speciali della rassegna teatrale per la stagione 2022/23.

Il primo appuntamento sarà il 24 settembre alle 21, e vedrà come protagonisti I Legnanesi, con uno spettacolo dal titolo “Canta e Ridi”, esso sarà guidato dall’orchestra di Matteo Bensi, uno spettacolo nuovo e innovativo – è la prima volta che il trio comico condivide il palco con una formazione musicale dal vivo – in un connubio tra musica e comicità, “due ingredienti che rendono lo spettacolo unico nel suo genere”.

Il secondo evento accompagnerà gli spettatori all’inizio del nuovo anno, e avrà come titolo “Capodanno con gli oblivion”, il gruppo musicale sarà infatti sul palco, sabato 31 dicembre dalle 21.30, la scorsa stagione hanno riscosso grande successo, e torneranno al Pasta con “Un’inedita versione acustica della loro opera omnia in cui distruggono e reinventano le loro hit dopo aver sconvolto senza pietà quelle degli altri”, in un mix tra satira e comicità.

Il terzo e ultimo evento speciale, vedrà come protagonista Paolo Belli in “Pur di far commedia”, uno spettacolo che sarà “l’occasione per raccontare in chiave comica episodi di vita vissuta, aneddoti e leggende di una carriera lunga 30 anni”.

Per ulteriori informazioni riguardo biglietti e abbonamenti: https://www.teatrogiudittapasta.it/

