SARONNO – C’è il talento artistico di Gian Paolo Terrone, saronnese noto per il suo impegno nella mail art e come ambasciatore di Uzupis dietro uno dei fogli filatelici stampati dal principato di Seborga.

Come spiega Ansa: “L’autoproclamato principato di Seborga ha presentato una nuova collezione di francobolli, consistente in tre fogli filatelici presentati nel corso dei festeggiamenti di San Bernardo, che ogni anno coincidono con la festa del piccolo principato alle spalle di Bordighera. I design della nuova collezione, che ha valore simbolico, come altrettanto simbolico è il principato, sono stati scelti con un concorso svoltosi tra marzo e maggio”.

A questo concorso ha partecipato Gian Paolo Terrone, noto e apprezzato mailartist: “Ho partecipato con 18 proposte di varia natura. Nove di queste sono state giudicate meritevoli”. Una vittoria nata da una fase di studio e da una grande attenzione per il mondo local: “Osservando i precedenti francobolli commemorativi ho notato che mancavano i riferimenti al territorio. Ho “tentato” di colmare questa mancanza e vista la vittoria direi che è andata bene”. I 9 soggetti “made in Saronno” da Gian Paolo Terrone mostrano infatti esemplari di flora, fauna e prodotti tipici con il logo del principato.

Sono stati scelti tra quelli arrivati, dall’Italia e da Monte Carlo, nelle scorse settimane dal Consiglio della Corona di Seborga.

Per i collezionisti che volessero inserire questo foglio filatelico nella propria collezione è disponibile a questo link.

(foto: Foglio filatelico del 2022 (serie Nina) – 9 francobolli orizzontali Autore: Gian Paolo Terrone condiviso su https://shop.principatodiseborga.com/francobolli/38-foglio-filatelico-terrone-del-2022-serie-nina.html?fbclid=IwAR0I9B9y27rQC5Fd2jtgIyyu3nDK3dIq1a8l4V3Ed9zu2IKD9OU1lzGqmTc)

