x x

SARONNO – Arpa risponde ai saronnesi in merito al cattivo odore che negli ultimi mesi imperversa nella zona sud della città. Il problema si è presentato a primavera inoltrata ma nelle ultime settimane si è notevolmente intensificato con segnalazioni nell’intera zona sud di Saronno.

Il dipartimento Arpa unitamente con l’ufficio ambiente del Comune di Saranno e la Provincia di Varese hanno preso in considerazione gli esposti pervenuti e hanno risposto agli estensori con una missiva.

“La molestia olfattiva ripetutamente segnalata – si legge nella nota – sembrerebbe provenire con elevata probabilità da un’attività autorizzata dall’autorità competente al trattamento rifiuti sita a Saronno”. Una circostanza che trova conferma anche nelle tempestiche: “Le segnalazioni si sono intensificate a partire dal mese di maggio, in concomitanza con la messa in esercizio di un nuovo impianto d trattamento di rifiuti (fanghi), regolamente autorizzato dall’autorità competente provinciale”.

“Attualmente – prosegue Arpa – l’azienda si trova nel regime transitorio in cui le viene concesso a sensi della normativa ambientale di operare per la messa a punto del nuovo impianto di trattamento e dei relativi sistemi di abbattimento delle emasioni in atmosfera”. L’ente prosegue spiegando come l’azienda abbia adottato le disposizione per contenere le emissioni e di come un’ispezione del nucleo ambientale del Comune abbia confermato sia la presenza dell’odore riconducibile all’azienda sia l’attivazione del sistema di nebulizzazione studiato per contenere le emissioni.

Ora pur considerando il periodo transitorio Arpa ha deciso, viste le incalzanti segnalazioni “di anticipare il sopralluogo per la verifica dell’impianto e degli abbattimenti presenti e previsti”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn