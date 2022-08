x x

SARONNO – MILANO Trenord ha annunciato un aggiornamento delle tariffe che riguarderà i titoli di viaggio ordinari (corse singole e abbonamenti) e integrati (Ivol, Ivop e trenocittà).

L’aumento delle tariffe, legato alla norma regionale del 2014 per l’adeguamento all’inflazione, consiste nel 3,82 % per i titoli ferroviari e dell’1,91% per quelli integrati.

Ad esempio una corsa singola tra Saronno e Milano passa da 2,90 a 3 euro, tra Caronno Pertusella – e Milano da 2,50 a 2,60 mentre da Gerenzano a Milano si passerà da 3,30 a 3,50. Più significativi gli aumenti sugli abbonamenti quello per tratta Saronno-Milano passa da 54 a 56 euro l’integrato treni città tra Saronno a Milano sale ad 83 euro.

Esenti dagli aumenti i biglietti per il Malpensa Express.

Tutti i dettagli e il tariffario completo sono consultabili nelle bacheche a logo Trenord presenti nelle stazioni ferroviarie e nella sezione “ricerca orario” del sito e della App di Trenord già aggiornati con le nuove tariffe. Trenord ricorda che è possibile acquistare gli abbonamenti mensili a partire dal giorno 22 del mese precedente e si consiglia l’utilizzo della App di Trenord per evitare le code in biglietteria.

QUI TUTTE LE TARIFFE

