SARONNO – Nuova disposizione, dettata dai danni provocati dalla grandinata allo scorso 26 luglio alla struttura dell’ex Pizzigoni, stessi volontari ma soprattutto stesso impegno a prendersi cura di chi, saronnese e residenti dei comuni limitrofi, si presenta per sottoporsi alla quarta dose.

Così stamattina, lunedì 22 agosto, ha riaperto i battenti l’hub vaccinale che ha sede nell’ex scuola Pizzigoni in via Parini. Tutte esaurite le prenotazioni per questa settimana ma i posti non mancano per la prossima settimana. I presenti sono soprattutto over 60 e fragili che si sono prenotati anche per effetto dell’aumento dei contagi nel periodo estivo.

A garantire il buon funzionamento della struttura oltre al personale di Medici Insubria, che gestisce l’hub dall’aprile 2021 quando è stata aperta, i volontari dell’associazione nazionale carabinieri quelli della Protezione civile e Croce Rossa.

Come detto, in questa prima settimana i posti sono già esauriti ma dal 29 agosto, quando l’hub sarà aperto anche al pomeriggio, sono ancora disponibili dei posti previa prenotazione.

