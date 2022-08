x x

SARONNO – Arrivano dal consigliere comunale di Obiettivo Saronno Lorenzo Puzziferri i complementi al Saronno Softball che ha conquistato la Coppa delle Coppe 2022 vincendo tutte le partite compresa la finalissima con le Sparks di Haarlem in Olanda (3-2).

“Il bello dello sport – scrive Puzziferri – avviene proprio quando dopo la salita contraddistinta da tanto impegno e sacrifico, ti fa raggiungere la vetta del successo. Passione che ho riconosciuto molto in questi mesi da parte di Max Rotondo, Giorgia Brambilla e tutti i collaboratori del Saronno Softball.

Tantissimi complimenti al team delle ragazze, allo staff e a tutta la dirigenza per questo primo trofeo internazionale (di un’auspicata lunga serie), che viene portato in città e che i saronnesi devono riconoscere. Sempre, ovunque e comunque Forza Saronno!”.

