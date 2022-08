x x

SARONNO – Presentata oggi sui social “Sport al centro”, la manifestazione che si terrà domenica 11 settembre in centro città. “Torna infatti la manifestazione sportiva che l’anno scorso ha riscosso un ottimo successo di pubblico, confermando la bontà di un’iniziativa voluta dall’Amministrazione saronnese e che mira ad offrire una vetrina alle società sportive all’inizio della stagione – rimarcano dal Comune – Un’opportunità per i cittadini, dai grandi ai piccini, per conoscere le realtà sportive presenti sul territorio, la loro offerta e per provare sul campo, prima di convincersi e scegliere la disciplina sportiva che fa al caso di ognuno”.

Hanno aderito numerose società sportive saronnesi, fra esse Fbc Saronno, Amor sportiva e Robur per il calcio; Rugby Saronno, Ice Goblin hockey, Sporting tennis, Running Saronno, Rari nantes, Pallavolo Saronno ed Osa Saronno fra le altre. L’evento si terrà in orario pomeridiano, fra le 15 e le 18.30 con l’allestimento degli stand dei vari club che avranno l’occasione di fare conoscere le loro attività.

(foto archivio: immagine di una precedente edizione dell’evento)

