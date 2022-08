x x

SARONNO – CISLAGO – UBOLDO – Rossanna Leotta e Debora Pacchioni per il Pd, Angelo Leva per Italia Viva – Azione, Fabrizio Sala con Forza Italia e Gianfranco Librandi con +Europa sono questi i candidati del Saronnese per le elezioni del 25 settembre.

Le prime ad uscire allo scoperto le due candidate del Pd Rosanna Leotta, storico volto della politica saronnese, e Debora Pacchione consigliere comunale a Cislago ed ex candidata sindaco. Nel dettaglio Rosanna Leotta è candidata nella lista proporzionale al Senato e Debora Pacchioni è in lizza nel collegio proporzionale Camera della Provincia di Varese. Candidature rosa dunque per il Pd saronnese.

Ieri la sorpresa di Angelo Leva, uboldese candidato nell’ultima tornata elettorale con la civica “Con Saronno” che si è ritagliato un posto come candidato al Senato per Lombardia 1 nel proporzionale per Italia Viva – Calenda, collegio di Varese, Como, Sondrio.

In serata la conferma della candidatura di Fabrizio Sala, ex sindaco di Misinto attuale assessore regionale in corsa alla Camera dei Deputati nella circoscrizione Lombardia 1, plurinominale 2 che rappresenta i collegi di Monza, Seregno, Cologno Monzese e Sesto San Giovanni.

Gianfranco Librandi sarà il candidato della coalizione di centrosinistra nel collegio uninominale della periferia sud di Milano e capolista nel proporzionale nel collegio di Monza per il partito +Europa.

