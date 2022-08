x x

SARONNO – C’è una nuova proposta estiva a Saronno per i bambini che sono in città: il “Volley summer camp”. E’ rivolto ai bambini di elementari e medie per farli divertire e avvicinarli al tempo stesso a questo sport.

L’evento si svolge nelle tre settimane del 22-26 agosto, 29 agosto-2 settembre, e 5-9 settembre. Il luogo è il palazzetto Felice Dozio in via Biffi 4.

Per informazioni rivolgersi a Roberto Munk al 348.2639837 oppure [email protected] In alternativa scrivere a [email protected]

