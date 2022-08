x x

TURATE – “Como Acqua ci informa che, a partire da lunedì 22 agosto, due incaricati stanno eseguendo le letture dei contatori ubicati sul nostro territorio. Sono muniti di pettorina riportante il logo di Como Acqua e tesserino di riconoscimento dell’azienda fornitrice F.Imm srl”. La nota viene dall’Amministrazione civica di Turate per mettere al corrente i concittadini della presenza del personale dell’acquedotto.

“Ricordiamo anche che, ogni cittadino che lo desiderasse, può svolgere l’autovettura in proprio”. E’ infatti possibile comunicarne la lettura direttamente a Como Acqua con le modalità che sono elencate e spiegate a questo link che fa riferimento al sito della società idrica lariana:

