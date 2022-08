x x

ARESE – “@centroilcentro è il nostro unico profilo Instagram ufficiale! In questi giorni abbiamo notato diversi profili che fingono di essere Il Centro, promettendo premi. Non sono profili da noi gestiti e vi invitiamo a bloccarli e segnalarli”. Questa una nota della struttura commerciale che si trova alle porte di Arese e che dunque mette in guardia i clienti dei malintenzionati via web.

Il Centro si trova in via Luraghi: ospita oltre 200 negozi tra cui marchi italiani ed internazionali oltre ad una zona ristoro.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: una veduta dell’interne de Il Centro, la grande struttura commerciale che si trova alla periferia di Arese, in via Luraghi)

24082022