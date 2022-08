x x

LOMAZZO – “Cose da fare dopo le vacanze estive? Diventare volontario in Croce rossa a Lomazzo!”: questo l’invito da parte dei responsabili della Cri. Giovedì 8 settembre è prevista la presentazione dei nuovi corsi per aspiranti volontari, alle 20.30 nell’area feste comunale di via Cavour 2 (ingresso ComoNext).

Per iscriversi alla serata è possibile fare riferimento a questo link:

https://crilo.eu/volontari2022

Informazione all’indirizzo email [email protected] o visionando il sito ufficiale della Cri di Lomazzo, www.crilomazzo.org.

Possono diventare volontari Cri quanti abbiano compiuto almeno 14 anni. Il volontario o volontaria è una persona che, liberamente, decide di impiegare il proprio tempo e le proprie competenze per migliorare la qualità di vita di altre persone. Non necessariamente in attività di emergenza-urgenza, ma anche nei servizi e nelle attività per anziani o bambini. “Vieni, ascolta e decidi. Senza impegno” rimarcano dalla Cri.

