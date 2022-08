Fece sognare i saronnesi: oggi i funerali di Domenico Beghè

SARONNO – Oggi i funerali di Domenico Beghè, che per tanti anni aveva fatto “sognare” i saronnesi: è stato infatti per tantissimi anni il gestore del cinema Saronnese di via San Giuseppe e dell’allora cinema Centrale, che si trovava in vicolo del Lino. Le esequie sono previste alle 10 nella chiesa di San Francesco di piazza Cadorna, precedute alle 9.45 dalla recita del rosario. Beghè aveva 91 anni.

A ricordarlo anche la Società di mutuo soccorso, della quale faceva parte.

Dieci anni fa Beghè era stato tra l’altro fra i “protagonisti” del libro di Angelo Proserpio edito dalla Società storica saronnese, “Come ci scontravamo” e nell’occasione era stato intervistato dal giornalista Enrico Rotondi. Qui sotto riproponiamo tale intervista, ripresa dalla web tv Piero da Saronno. Beghè parla di un incidente nel quale era rimasto coinvolto negli anni cinquanta quando ancora si andava a Milano a recuperare le copie delle “pizze”, le pellicole coi film da proiettare.

