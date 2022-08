x x

SOLARO / TURATE – Pedone investito oggi alle 12.20 in viale Roma a Turate: è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù ed è arrivata l’ambulanza della Croce rossa di Saronno, per soccorrere una donna di 70 anni che è stata quindi trasportato all’ospedale saronnese per essere medicata di non gravi contusioni.

Incidente stradale a Solaro: è successo alle 2.35 lungo la Saronno-Monza dove si sono scontrate due automobili. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Rho ed una ambulanza della Croce viola. E’ stata soccorsa una donna di 38 anni, trasportata all’ospedale di Garbagnate Milanese per alcune contusioni, non è comunque apparsa in pericolo di vita. I militari dell’Arma hanno compiuto i rilievi dell’incidente ed avviato accertamenti per capire dinamica ed eventuali responsabilità di quel che è successo.

