SARONNO – Problemi informatici all’Asst Valle Olona, la situazione è adesso tornata alla normalità. Lo comunica l’azienda ospedaliera che gestisce anche la struttura di piazza Borella a Saronno.

Sono stati ripristinati nel pomeriggio tutti i servizi informatici degli ospedali dell’Asst Valle Olona, che in mattinata hanno registrato rallentamenti. L’attività dei presidi di Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Somma Lombardo è continuata regolarmente, con la registrazione manuale delle richieste degli utenti e dei professionisti sanitari. Nel primo pomeriggio i sistemi sono stati progressivamente ripristinati.

(foto: una veduta dell’ospedale di piazza Borella a Saronno. I problemi informatici odierni non hanno interrotto l’attività del plesso cittadino e degli altri gestiti da Asst Valle Olona)

24082022