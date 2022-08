x x

SARONNO – Ancora una volta il periodo dopo Ferragosto si trasforma in un momento difficile per il torrente Lura e la sua fauna. Negli ultimi giorni sono stati molti i saronnesi (come il nostro lettore Italo Pinzan che ringraziamo per la gentile concessione di questi scatti) che hanno notato nel torrente Lura all’altezza del ponticello di via Tommaseo diverse carcasse di pesci morti.

Purtroppo non è una novità per la città degli amaretti. Ancora una volta la secca del torrente Lura si è tramutata in una moria di vaironi che vivono nel corso d’acqua che attraversa la città di Saronno. Come nelle ultime estati i pesciolini si sono radunati, nella speranza di sopravvivere, nella pozza d’acqua più profonda quella che si crea sotto il ponticello di via Tommaseo. A rendere la situazione critica per i superstiti anche la carcasse che rimangono a galleggiare sotto il sole.

In passato le carcasse erano dovute essere rimosse per il cattivo odore che provocavano stando giorni sotto il sole nei punti in cui finisco portati dalla corrente prima della secca.

