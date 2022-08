Solaro: rifatta l’illuminazione allo stadio

SOLARO – Sono in corso in questi giorni i lavori di ammodernamento dell’impianto di illuminazione del campo in erba principale del centro sportivo Scirea di corso Berlinguer. L’intervento prevede un investimento di 100 mila euro da fondi propri del bilancio comunale per la sostituzione del corpo illuminante delle quattro torri faro dello stadio con nuova tecnologia a led che garantisce maggior qualità ed un risparmio dei consumi stimato al 40%. Il cantiere è attualmente in corso e sarà concluso per l’inizio della stagione sportiva delle società che utilizzano il centro sportivo. La struttura avrà caratteristiche innovative, come la possibilità di regolare l’intensità delle luci a seconda delle esigenze. L’impianto risponde alle caratteristiche richieste per l’omologazione necessaria alle competizioni ufficiali.

Dice Christian Caronno, assessore ai comunale ai Lavori pubblici: “La problematica definitiva che ci ha costretto ad intervenire è avvenuta a giugno, ma prima dell’inizio della stagione l’impianto sarà nuovamente a disposizione. Avevamo la possibilità di riparare il guasto contenendo in parte i costi, ma abbiamo fatto la scelta politica di sostituire l’impianto con nuovi led di ultima generazione. Con il progetto che abbiamo scelto, i consumi diminuiranno sino ad un quarto degli attuali e l’investimento si ripagherà in breve tempo. Nel momento in cui ci troviamo è giusto investire sulle strutture per innovare e ottenere risparmi importanti per la futura gestione delle proprietà comunali”.

Prosegue Christian Talpo, assessore allo Sport: “Il campo principale del centro sportivo è molto vissuto durante tutto l’anno, in particolare da società come l’Universal Calcio, la Virtus Groane Atletica e gli Arcieri del Sole. Era importante rispondere alla necessità con celerità ed in breve abbiamo finanziato un’opera senza rifugiarci in riparazioni forse meno costose nell’immediato ma certamente più impattanti nella gestione. Si conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale per agevolare le attività delle associazioni e non vediamo l’ora che incominci la nuova stagione per vederle all’opera”.

(foto: lavori in corso allo stadio di Solaro per rifare l’illuminazione)

24082022