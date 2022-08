x x

CISLAGO – Per gli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità nell’anno scolastico 2021/2022, l’amministrazione comunale, con il sostegno di Avis, indice un concorso col quale saranno erogati: un assegno premio di 900 euro, un assegno premio di 600 euro, il concorso sarà dedicato a Beato Don Luigi Monza.

i requisiti per la partecipazione e ammissione al concorso sono: residenza o domicilio nel Comune di Cislago dall’inizio dell’a.s. 2020/2021 e fino all’aggiudicazione dell’assegno, conseguimento nell’a.s. 2021/2022 del diploma di licenza media superiore con votazione non inferiore a 90/100, saranno considerati validi sia i diplomi quadriennali che quinquennali.

Coloro che intendono concorrere per i premi, dovranno mandare al protocollo del Comune di Cislago una domanda di partecipazione entro il 30 settembre, con le proprie generalità, allegando un’autodichiarazione del voto di maturità, una certificazione Isee in corso di validità, informativa privecy firmata per presa visione, il premio a parità di voti sarà assegnato all’Isee più basso, in caso di parità di voti e di Isee sarà assegnato tramite sorteggio

Gli indirizzi a inviare le domande sono: Comune di Cislago, piazza Toti 1, [email protected]; l’aggiudicazione definitiva avverrà entro il 31 dicembre 2022.

