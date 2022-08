x x

SARONNO- è iniziata questo pomeriggio, alle 14.30, l’operazione di rimozione di decine di pesci morti nel Lura sotto il ponte di via Tommaseo e di trasferimento degli esemplari ancora in vita.

E’ la terza volta in tutto (la prima di quest’anno) che, a causa della morìa di pesci e dei conseguenti cattivi odori, vengono interpellati enti ambientali al fine di rimuovere le carcasse, e spostare i pesci rimasti intrappolati nella conca formata dallo scolo acquifero che precede una parte in secca del torrente.

Gli operatori dell’Ersaf (Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste) sono discesi ai lati del torrente con una scala dal ponte in via Tommaseo, ponendo gli esemplari vivi in un secchio d’acqua che veniva di volta in volta issato sul ponte e svuotato in un apposito veicolo atto allo spostamento di specie ittiche, in quanto dotato di una vasca di acqua pura con ricircolo d’ossigeno per evitare la stagnazione.

Lo scolo d’acqua infatti, negli anni, ha eroso il fondale del torrente fino a una profondità di circa 3 metri. A causa della secca della parte successiva a questa conca i pesci sono rimasti intrappolati, alcuni morendo e altri venendo per poco tratti in salvo questo pomeriggio.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn