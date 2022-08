x x

CISANO BERGAMASCO – “E’ buon allenamento, una amichevole contro una squadra che milita nella categoria superiore. La Cisanese è più avanti nell preparazione oerchè ha iniziato prima, ma anche noi ce la siamo cavata bene”: le parole del tecnico del Fbc Saronno, Danilo Tricarico, dopo l’amichevole di ieri sera a Cisano Bergamasco contro i locali della Cisanese (Eccellenza), finita 2-2.

Ora Tricarico inizia a pensare alla sfida di Coppa Italia di sabato pomeriggio a Lazzate contro la Besnatese: “Da adesso ci concentriamo su quella partita. Ma sono soddisfatto da quel che si è visto a Cisano, dei fraseggi, ed anche di chi è entrato dopo il turn over, sono contento della prestazione di tutti”.

