SARONNO – Grande entusiasmo attorno al Fbc Saronno che non nasconde la volontà di rilanciarsi e punti a vincere il prossimo campionato di Promozione. I tifosi chiamano a raccolta appassionati e fans, anche chi magari allo stadio non va più da qualche tempo: si annuncia una stagione speciale e l’appello è quello ad essere tutti presenti.

La nuova stagione è alle porte, la 30′ stagione consecutiva in cui la nostra città può contare su di un movimento ultras a supporto della sua squadra locale. Si prospetta un’annata davvero entusiasmante dal punto di vista calcistico, un’annata in cui finalmente il nostro FBC partirà da favorita. Poi il verdetto arriverà dal campo e dall’impegno con cui i ragazzi onoreranno le nostre maglie, ma quello che possiamo garantire è che i tempi delle umiliazioni sono realmente finiti!!!

Tante cose son cambiate negli ultimi anni anche sugli spalti del Colombo-Gianetti. E non importa se il progetto aggregativo che abbiamo continuato a portare avanti si chiamerà ancora Fronte ribelle oppure continuerà a chiamarsi, come nell’ultima stagione, semplicemente Saronno. Quello che conta è che un manipolo di ragazzi e di uomini, gli stessi di sempre, ancora follemente innamorati del Fbc e del vivere lo stadio alla loro maniera, anche quest’anno ci sarà, pronto a gridare a gran voce il nome della propria città in tutti i campi della Lombardia.

Quello che ti chiediamo è di tornare a divertirti con noi. Siamo consci che le sospensioni e le restrizioni degli ultimi anni hanno cambiato le abitudini domenicali di tanti. Ma siamo certi che, se anche per poche domeniche all’anno sei entrato allo stadio e hai tifato accanto a noi, non potrai dimenticare il clima di amicizia e aggregazione che si è sempre respirato. Crediamo che questi ricordi, uniti ad una grande annata della nostra squadra, potranno risvegliare l’entusiasmo che si era perso da un po’ di tempo nella nostra città.

Ti aspettiamo pertanto al nostro fianco per vivere la curva da protagonista insieme a noi grazie alla tua voglia di fare. Perché esserci significa crederci!

Saronno 1910

25082022