Campus estivo al Parco delle Groane

x x

SOLARO – “Sono già gli ultimi giorni di vacanze scolastiche. Anche questa estate sta finendo come cantavano i Righeira: ecco così l’ultimo centro estivo nel nostro Parco. Da lunedì 29 agosto a venerdì 9 settembre i bambini saranno impegnati in tanti giochi in mezzo alla natura grazie al “Campus di fine estate” organizzato dal Comune di Solaro all’interno della sede del nostro Parco delle Groane e della Brughiera Briantea”: a parlare i responsabile dell’area naturalistica.

L’appuntamento sarà tutti i giorni dalle 8.30 alle 16.30 negli spazi dell’educazione ambientale del Centro Parco Polveriera a Solaro, in via Polveriera. I bambini iscritti hanno un’età dai 6 agli 11 anni.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto: campus estivo nel verde del Parco delle Groane)

25082022