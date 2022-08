x x

SARONNNO – “Sono stati ripristinati nel pomeriggio tutti i servizi informatici degli ospedali dell’Asst Valle Olona, che ieri mattinata hanno registrato rallentamenti”

Inizia cosi la nota diffusa ieri sera dall’Asst Valle Olona per spiegare una giornata decisamente complessa per le strutture sanitarie del comprensorio ossia di Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Somma. Il problema ha interessato il data center regionale e in particolare la sezione che serve l’Asst Valle Olona. Nessun problema invece per l’Asst Sette Laghi. Tra gli inconvenienti che si sono registrati l’impossibilità di registrare referti al cpu e la necessità di registrare tutte le attività manualmente dal pronto soccorso alle dimissioni.

“L’attività dei presidi di Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Somma Lombardo – prosegue la nota dell’azienda – è continuata regolarmente, con la registrazione manuale delle richieste degli utenti e dei professionisti sanitari. Nel primo pomeriggio i sistemi sono stati progressivamente ripristinati”.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn