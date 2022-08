Cane bravo o problematico? Esame gratis a Limbiate

x x

LIMBIATE – Il centro cinofilo Kanikaze, associazione sportiva cinofila, propone, con il patrocinio del Comune di Limbiate, una due giorni aperta a tutti e dedicata a scoprire le doti comportamentali dei nostri amici a quattro zampe. L’iniziativa è in programma nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 settembre 2022 al campo sportivo di via 8 marzo a Limbiate. L’attività consiste nella compilazione di una scheda valutativa – eseguita gratuitamente dagli istruttori di Kanikaze e dell’associazione partner Bull&Love Rescue School – in cui vengono rappresentate le qualità caratteriali del cane, annotate eventuali problematiche e programmate attività ludico-sportivo e percorsi su misura per la risoluzione dei comportamenti problematici. L’evento è aperto ai cani di qualsiasi razza, e di qualunque dimensione ed età.

Si tratta di un incontro ideale sia per chi vuole risolvere i problemi con il proprio cani, sia per chi desidera semplicemente imparare a conoscerlo e gestirlo meglio. Prenotazione obbligatoria: https://comune.limbiate.mb.it/centro-cinofilo-kanikaze…/

(foto archivio)

26082022