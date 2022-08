Di storia in storia: fiabe in centro a Castiglione Olona

x x

CASTIGLIONE OLONA – A grande richiesta di bambini e genitori che hanno partecipato alle precedenti edizioni, domenica 28 agosto torna “Di storia… in storia” con nuove fiabe, altri narratori e pifferai.

Organizzato dall’associazione castiglionese Arte diem, “Di storia… in storia” è diventato ormai un appuntamento fisso per le famiglie del Varesotto, Altomilanese e Ticinese che, immersi nella suggestiva atmosfera del centro storico di Castiglione Olona, saranno accompagnate, per gruppi, da pifferai magici in un percorso itinerante di fiaba in fiaba nei luoghi e nei cortili più suggestivi del borgo rinascimentale. Dopo gli ultimi due anni al Castello di Monteruzzo per la versione “statica”, questa sedicesima edizione dell’evento torna dunque al formato classico con ritrovo alle 16.10 nella centralissima piazza Garibaldi ed inizio alle 16.30. Come sempre al termine delle attività ci sarà l’immancabile merenda, gentilmente offerta da L’Angolo del pane. L’iniziativa, patrocinata dalla città di Castiglione Olona, è ad ingresso libero, non necessita di prenotazione ed in caso di maltempo verrà posticipata a domenica 11 settembre con inizio alle 16.

26082022