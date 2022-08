x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Amministrazione comunale in merito alla chiusura di parte dell’ex scuola Pizzogoni di via Parini dichiarata, per la parte occupata dalle associazioni, inagibile per la grandinata che un mese fa, il 26 luglio ha colpito la città di Saronno.

Il 26 luglio, come noto, la perturbazione che ha colpito Saronno con forti venti, acqua e grandine fuori dalle normali portate abituali ha determinato molti danni in città. Nel corso di queste settimane l’Amministrazione ha compiuto sopralluoghi, eseguito interventi di prima urgenza e messa in sicurezza, unitamente alle opere di pulizia straordinaria delle strade e delle aree verdi e alla rimozione dei rami instabili e pericolosi, e ha lavorato alla stima dei danni per individuare gli interventi necessari, specialmente sugli edifici pubblici colpiti, e mettere in campo le procedure per realizzarli. Tra i danni più significativi si sono verificati quelli alla Ex Pizzigoni, che hanno determinato allagamenti e distacchi di controsoffittature. A tutela della sicurezza sono state già comunicate le misure necessarie alle Associazioni che hanno la loro sede in quel sito e che temporaneamente non potranno utilizzarla ed è stato cambiata la collocazione dell’accettazione per i cittadini che si recano all’hub vaccinale, rimanendo invariata invece la palestra come sito delle vaccinazioni. Nelle prossime settimane si potranno verificare definitivamente il valore degli interventi necessari e i tempi di intervento sia alla ex Pizzigoni che negli altri edifici pubblici.

(foto a: gli spazi delle associazioni all’interno dell’ex Pizzigoni)

