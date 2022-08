I carabinieri di Saronno soccorrono ciclista investito a Tradate

x x

TRADATE – I carabinieri della Compagnia di Saronno sono intervenuti ieri alle 19 in via Castelnuovo a Tradate per prestare i primi soccorsi ad un ciclista investito. Il ferito, di 57 anni, è stasto quindi consegnato alle cure dell’equipaggio di una ambulanza del Sos, che ha provveduto a trasferirlo nell’ospedale tradatese, il “Galmarini”, per le cure del caso. Il paziente ha riportato lesioni e contusioni ma al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti al fine di chiarire con precisione le eventuali responsabilità del sinistro (che hanno provveduto a rilevare) e quindi chiarire le eventuali responsabilità.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatsapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: una veduta dell’ospedale di Tradate, il “Galmarini”)

26082022