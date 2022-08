x x

LAZZATE – 4-1 alla Besnatese ed alla fine tutti contenti allo stadio di Lazzate, “casa” provvisoria del Fbc Saronno (perchè si sta rifacendo il campo dello stadio saronnese) e dove nel tardo pomeriggio di sabato è andata in scena la sfida della prima giornata della Coppa Italia di Promozione.

L’allenatore saronnese Danilo Tricarico certo non si lamenta del risultato che apre le porte al passaggio ai sedicesimo di finale nel girone a tre di Coppa (di cui fa parte anche il Meda) ma da anche notare che ci sono parecchi margini di miglioramento: “Siamo agli inizi. Partita un po’ dai due volti, ma in questa fase della stagione ci sta a non avere sempre la stessa continuità. Dopo il gol subito, quello del 2-1, ci siamo ritrovati. Dobbiamo continuare a migliorare. Bellissimo l’entusiasmo della gente“ in sintesi il suo commento.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play del match, foto e tabellino dell’incontro.

27082022