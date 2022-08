x x

SARONNO – Oggi il via ufficiale della nuova stagione del Fbc Saronno con la prima partita del girone a 3 della Coppa Italia di Promozione: i biancocelesti ospitano. allo stadio di via Laratta a Lazzate, la Besnatese. Inizio alle 18, diretta play by play su ilSaronno.

L’incontro è valido per il girone 3 di Coppa. Arbitro dell’incontro Riccardo Mainini di Busto Arsizio, assistenti Mattia Aurelio Martini di Varese e Federico Cariati di Varese; riposa il Meda. Il Saronno è reduce dal 2-2 in trasferta nell’amichevole di mercoledì sera a Cisano Bergamasco contro la Cisanese (Eccellenza). Il calendario di Coppa Italia prevede quindi Besnatese-Meda martedì 30 agosto alle 20.30, e Meda-Fbc Saronno mercoledì 14 settembre alle 20.30. Solo la prima classifica passa il turno e va ai sedicesimi di finale.

Gli altri incontri delle squadre locali. In campo l’Esperia Lomazzo

Nel girone 1 oggi alle 17 c’è Ispra-Esperia Lomazzo, riposano gli Amici dello sport; nel girone 2 oggi alle 17 Lentatese-Morazzone, riposa l’Aurora Cmc Uboldese, nel girone 4 alle 17 Mariano-Valle Olona, riposa l’Universal Solaro.

(foto: Fbc Saronno in azione di gioco)

