SARONNO – CERIANO LAGHETTO – Sabato 3 settembre avrà luogo a Ceriano Laghetto la seconda edizione della Cena in bianco, organizzata dal comune di Ceriano in collaborazione con l’associazione Unconventional Dinner.

L’evento avrà inizio alle 19.30 (con conclusione prevista intorno alle 23.55) e si svolgerà nel centro cittadino (piazza Lombardia) che, per l’occasione, verrà adibito a “sala da pranzo”, in modo tale da offrire l’occasione di gustare una cena sotto le stelle.

La cena sarà all’insegna di 5 semplici regole: eleganza, estetica, ecologia, educazione ed etica. La partecipazione è gratuita, ma durante la serata verranno raccolti fondi che saranno poi devoluti in beneficenza. Unica condizione per poter accedere alla cena è indossare indumenti di colore bianco e portare tutto l’occorrente per cenare (stoviglie in ceramica e in vetro).

Per maggiori informazioni riguardo la prenotazione, visitare la pagina Facebook relativa all’evento.

(foto d’archivio)

