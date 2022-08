x x

CERIANO LAGHETTO – E’ arrivato il momento della Festa del paese, promossa dall’Amministrazione civica in collaborazione con la parrocchia di San Vittore Martire.

Il programma

Oggi al Giardinone e in Villa Rita punto ristoro, attrazioni, gonfiabili, quad e altri giochi. Dalle 16 al Giardinone in collaborazione con la biblioteca comunale la lettura del libro “La mia isola lontana”, caccia al tesoro e attività musicale. Dalle 18 in piazza Diaz e via Cadorna mercatini, streetfood, truccambimbi e intrattenimento per i più piccoli. Alle 21 in piazza Diaz musica con la band “Merqury Legacy”, tributo ai Queen.

Domenica 28 agosto alle 11 la santa messa solenne. Dalle 20.30 processione con la statua della Madonna e dopo la processione in oratorio spettacolo di fuochi d’artificio.

Oggi e domani in oratorio la pesca di beneficenza.

(foto archivio: un precedente evento a Ceriano Laghetto)

