LOMAZZO – Appuntamento sabato 3 settembre alle 19.30: nella cornice del Parco Somaini area feste torna la Cena in bianco. Dress code: tutti coloro che si iscrivono alla cena partecipano con abito bianco. Quota di partecipazione per gli adulti fissata a 30 euro e per i bambini a 10 euro.

Iscrizione entro domenica 28 agosto alla Bak bar oasticceria di via Milano a Lomazzo; alla Edicolé di via della pace a Lomazzo; al Manera Café di piazza Trento a Manera; versando, per ogni adulto, l’anticipo di 15 euro.

Informazioni al numero telefonico 3342654585 (Auser) oppure 3391777188 (Mario)

Menù adulti – Antipasti con cestini di mousse al salmone, spiedino tutto sole, crostini di salame alle erbe, primo di ravioli ai tre colori al burro e salvia, secondi con pancia ripiena, arista all’arancia, patate al forno e dolce con panna cotta con coulisse al cioccolato e frutti di bosco; acqua, vino bianco e caffè.

Menù bimbi – Pasta al pomodoro, wurstel e patatine fritte, panna cotta; acqua e bibita (cola o aranciata).

(foto archivio: precedente Cena in bianco nella zona)

27082022