SARONNO – ROVELLO PORRO – Sabato 24 settembre avrà luogo la manifestazione “Camminiamo per Rovello”, evento podistico ludico motorio organizzato dall’associazione Atletica G.S. di Rovello Porro in collaborazione con Fiasp, Federazione italiana amatori sport per tutti, e con il patrocinio del comune di Rovello.

La camminata avrà inizio alle 16, ma il ritrovo e la distribuzione dei cartellini avranno luogo a partire dall’ora precedente alla partenza, tra le 15 e le 16, nel campo sportivo A. Volontè (Largo dello Sport – Rovello Porro). L’evento prevede un tragitto di 5 chilometri e di 10 chiloemtri che verrà effettuato su un fondo asfaltato e sterrato all’interno del parco Lura, attraverso i comuni di Rovello Porro e Rovellasca. L’evento è aperto a tutti dal momento che verrà data la possibilità di svolgere il percorso “a passo libero”, senza dunque l’obbligo di dover rispettare un’andatura prestabilita.

Ai primi 250 iscritti alla camminata verrà fornita, come dono promozionale, una confezione di patate.

Per maggiori informazioni riguardo la camminata è possibile scansionare il QR code posto sulla locandina dell’evento.

(foto d’archivio)

