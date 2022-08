x x

SARONNO – Domenica 4 settembre la città di Saronno ospiterà il quarto torneo di scacchi, organizzato dalla scuola Scacchi Saronno in collaborazione con il CRA, Circolo ricreativo aziendale, delle Ferrovie nord di Milano.

L’evento si svolgerà nella Sala Nevera della biblioteca comunale di Saronno (via del Santuario) a partire dalle 14.30, con successiva premiazione alle 18. Chiunque potrà prendere parte al torneo, che sarà suddiviso per categorie: dilettanti, juniores, adulti, donne, ipo-non vedenti. La modalità di svolgimento della competizione è prevista secondo il sistema del girone svizzero a 5 turni (con tempo di riflessione di 15 minuti).

La quota di iscrizione è di 8 euro, quale contributo per la scuola scacchi ciechi (gratuita). Per informazioni riguardo le pre-iscrizioni rivolgersi al numero: 3711179430 o all’email: [email protected]

(foto d’archivio)

