CARONNO PERTUSELLA – “Il tuo sorriso sarà sempre nei nostri cuori”. Sono le parole con cui il rione San Grato ha espresso la propria vicinanza alla famiglia Fiscato per la scomparsa Paolo 12enne caronnese caduto durante una gita in montagna lo scorso 20 agosto in provincia del Verbano Cusio Ossola.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato scorso le 16 in Val Formazza. Paolo era con la famiglia per una passeggiata sopra Salecchio a Case Francoli località posta a 1.555 metri di quota. Dopo la caduta si sono immediatamente mobilitati i soccorsi. Il 12enne, che ha riportato escoriazioni e contuasioni e ha lamentato dolori alla testa e alla schiena, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Novara in codice rosso. Una settimana di cure non sono bastate e Paolo si è spento nel reparto di rianimazione.

La notizia è arrivata a Caronno Pertusella lasciando l’intera comunità senza parole. Tanti gli amici e i conoscenti che si sono stretti intorno ai genitori papà Stefano e mamma Nicoletta. Anche sui social tanti messaggi alcuni solo con poche parole per esprimese sgomento, dolore e vicinanza.

Tra questi il messaggio del rione San Grato che con una foto di Paolo esprime la propria vicinanza alla madrea, capitana della squadra: “Tutto il San Grato si unisce al dolore della nostra Capitana Nicoletta e del marito Stefano per la scomparsa del piccolo Paolo. Il tuo sorriso sarà sempre nei nostri cuori”.