CERIANO LAGHETTO – In piazza Padania a Ceriano Laghetto ieri è comparso un pappagallo; la singolare presenza non è passata inosseravata ed una cittadina è anche riuscita a prenderlo: ce l‘ha ora in custodia e si è in cerca del proprietario. Si tratterebbe di un esemplare di specia “calpsite”, e dunque non un classico pappagallino di quelli che è facile osservare sia alla periferia cerianese che nella vicina Saronno, al Parco Groane e più in generare nella zona dove ormai esistono alcune colonie, peraltro sempre più numerose. Benchè certo non autoctoni, hanno infatti evidentemente trovato condizioni ambientali favorevoli per riprodursi.

(foto: il pappagallo trovato ieri in piazza Padania a Ceriano Laghetto)

28082022