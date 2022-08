x x

SARONNO – “La mia non era una polemica fine a se stessa ma, come scritto su ilSaronno e su Facebook, un appello a prendersi cura di una pianta iconica quanto sofferente”.

Inizia così la nota di Valentino Ripamonti, saronnese impegnato in prima linea con l’associazione nazionale carabinieri in tanti attività di volontariato in città che ha segnalato la situazione del faggio situato tra Palazzo Insubria e piazza Santuario.

“Dopo la nota dell’Amministrazione comunale ho effettuato un sopralluogo – continua – ho visto che è stata tagliata l’erba ma non è stata tolta tutta l’immondizia che lo circonda. Il mio primo intervento era solo un appello a intervenire e a prendere provvedimenti questa invece, se davvero si vuole parlare di polemica, lo è perchè si racconta di una leggerezza e di una mancanza di attenzione. L’essenziale al netto di appelli e prese di posizione resta la necessità di prendersi cura di una pianta tanto bella e apprezzata quanto oggi sofferente”