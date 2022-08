x x

SARONNO – Il debutto nel Fbc Saronno dell’attaccante Manuel Brighenti? Meglio di così non sarebbe potuta andare, visto che ha siglato tre gol del 4-1 inflitto sabato pomeriggio alla Besnatese, nella prima gara stagione della Coppa Italia di Promozione.

“La prima partita ufficiale è soddisfacente, un po’ faticosa per il caldo. La squadra è nuova e ci dobbiamo compattare ma sono soddisfatto; siamo andati un po’ in bambola ad inizio secondo tempo ma ne siamo usciti bene!” dice il giocatore.

Attaccante classe ’92, nell’ultima stagione alla Pontelambrese in Eccellenza, è arrivato quest’estate a rafforzare il reparto offensivo della formazione biancoceleste.

Su ilSaronno anche la cronaca play by play della partita. Ed anche foto e tabellino. Il calendario di Coppa Italia prevede quindi Besnatese-Meda martedì 30 agosto alle 20.30, e Meda-Fbc Saronno mercoledì 14 settembre alle 20.30. Solo la prima classifica del girone passa il turno e va ai sedicesimi di finale.

