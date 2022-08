Limbiate, presentazione online delle società sportive locali

x x

LIMBIATE – Le associazioni dportive di Limbiate si presentano online, grazie all’iniziativa del Comune che ha predisposto un “fascicoletto” virtuale, disponibile sul web e che è anche possibile stampare.

“Dal calcio alle arti marziali, dalla pallavolo alla danza, un mondo di sport vive nella nostra città grazie all’offerta delle numerose associazioni presenti sul territorio e alla collaborazione dell’Amministrazione comunale. Abbiamo predisposto una breve presentazione per scoprire il tipo di attività sportiva, il target degli atleti e i contatti per iniziare una nuova avventura all’insegna dello sport e del benessere” riepilogano dall’Amministrazione civica limbiatese.

Per sfogliare la presentazione è possibile cliccare su questo link: https://comune.limbiate.mb.it/limbiate-a-tutto-sport/

(foto archivio: la formazione di pallavolo di Limbiate)

