x x

SARONNO – Cassina Ferrara, via Varese, via Marx ma anche la zona del Santuario: sono i punti di Saronno da cui arrivano le segnalazioni dei cittadini di una presenza di zanzare che rendono impossibile restare l’aperto.

A dare il via alle segnalazioni il post di una saronnese sul gruppo “Sei di Saronno se…”: “Zanzare in qualità esponenziale – esordisce la residente – Impossibile cenare in giardino (per chi lo possiede) sostare nei parchi e passeggiare con il proprio cane nelle aree verdi. Le zanzare presenti (giorno e notte) sembrano ormai assuefatte ai tipici prodotti utilizzati nelle case. Tra poco ci avveleneremo noi per l’ uso massiccio che occorre fare nelle proprie abitazioni (soprattutto se hai un giardino, abiti nei piani bassi o sei circondato da zone verdi).

La nota prosegue chiedendo conto all’Amministrazione degli interventi di dezanzarizzazione fatti nel corso dell’estate. Qualcuno ricorda quello in programma la sera della maxi grandinata e poi saltato proprio a causa del maltempo.

All’appello della saronnese si sono uniti diversi residenti che hanno spiegato la massiccia presenza dei fastidiosi insetti in diversi punti della città.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn