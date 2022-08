x x

SARONNO “La nuova pista di atletica del Paladozio è sulla linea di partenza. Nella settimana di Ferragosto è iniziata la posa della pavimentazione e l’intervento terminerà a metà settembre, come concordato con la società sportiva di atletica di Saronno nei tempi utili al fermo dell’attività sportiva”.

Inizia così la nota condivisa su Facebook dall’Amministrazione per fare il punto sui lavori del Paladozio anticipati settimana scorsa da Osa a IlSaronno.

L’appalto è partito in primavera e con un investimento di 130.000 euro stanziato l’anno scorso abbiamo inserito nel 2022 anche numerosi lavori aggiuntivi non previsti l’anno scorso ma utilissimi a rendere più sicura, più funzionale e più bella la struttura. Tutto questo, a cominciare dal prodotto omologato per gli standard internazionali utilizzato per la realizzazione della pista indoor, concordato con la società di atletica sempre, è stato pensato non solo per restituire a tutti i ragazzi che fanno e faranno atletica nella nostra città una pista all’altezza delle loro prestazioni. Ma è stato pensato, anche con le integrazioni 2022 su illuminazioni e sicurezza rispetto a eventi atmosferici, per dare a Saronno una pista che possa diventare all’altezza di atleti di eccellenza nazionale e internazionale che nel futuro prossimo potranno allenarsi da noi e di eventi internazionali che potremo ospitare.

Ed è solo l’inizio: i lavori più corposi al Paladozio sono, infatti, inseriti tra gli investimenti su diversi spazi per sport e cultura che si realizzeranno con i 5 milioni di euro del PNRR già conquistati e che sono in fase di progettazione.

