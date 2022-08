x x

SARONNO – “Sono 111 i saronnesi positivi al Covid 19 registrati da Ats Insubria nella giornata di oggi, con un aumento rispetto alla scorsa settimana di 18 unità (lunedì 22 agosto erano 93 i positivi)”

L’aggiornamento è stato reso disponibile dall’Amministrazione comunale sulla pagina Facebook istituzionale.

“Si ricorda – prosegue la nota – che fino al 31 agosto l’hub vaccinale di via Parini è aperto nel pomeriggio, previa prenotazione sul portale di Regione Lombardia”.

