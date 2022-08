x x

SARONNO – Il presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli è stato nominato dal sindaco Augusto Airoldi presidente del”Associazione per il Gemellaggio” che unisce il Comune di Saronno e la città di Challans. Gilli sostituisce il presidente Sergio Giacometti che si è spento nel dicembre 2020.

Una scelta spiegata dal sindaco Augusto Airoldi, nel decreto di nomina “col fatto che alla seconda carica istituzionale della città è attribuita la rappresenza dell’intera assemblea cittadina”. Del resto è stato proprio Gilli, nel 2003 quando era sindaco, a dare il via al gemellaggio tra Saronno e la cittadina francesce.

La nomina alla vigilia trasferta che vedrà sindaco e neo presidente a Challans per la Foire des Mines che si terrà dal 7 al 12 settembre: un evento in cui per anni lo stand di Saronno è stato tra i più amati ed apprezzati. Una delegazione saronnese tornerà così a Challans dopo due anni di pandemia iniziata con la vicinanza espressa dalla cittadina della Vandea a una Saronno colpita dai primi contagi con i ritocchi di campane in sincrono in occasione della festa del voto.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn