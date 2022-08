x x

GARBAGNATE MILANESE – Malore fatale oggi in un’azienda di Garbagnate Milanese: a sentirsi male un operaio di 55 anni. Sul posto, in via per Senago, sono immediatamnte arrivati i soccorsi: erano le 13.40: è sopraggiunta l’ambulanza ed è stato chiesto anche il supporto dell’automedica ma per il poveretto non c’è stato niente da fare, tutti i tentativi di rianimarlo si sono rivelati vani.

Nella ditta è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Rho per tutti gli accertamenti del caso, hanno raccolto le testimonianze dei presenti per ricostruire con precisione l’accaduto.

(foto archivio: automedica ed ambulanza in servizio nella zona per una precedente emergenza sanitaria)

29082022