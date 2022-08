x x

ROVELLASCA / CARONNO PERTUSELLA – Intervento di carabinieri, polizia locale e ambulanza della Croce azzurra oggi alle 17 alla stazione ferroviaria di Rovellasca di Trenord per un malore: è stato soccorso un uomo, quindi trasportato all’ospedale di Saronno, in condizioni comunque tranquillizzanti; è stato sottoposto agli accertamenti medici del caso.

Oggi alle 13.40 intervento dell’ambulanza della Croce azzurra in via Sant’Alessandro in centro a Caronno Pertusella per una caduta accidentale di un pedone: 94 anni, pensionato del posto, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Saronno, al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

(foto archivio: ambulanza della Croce azzurra in servizio sul territorio)

29082022