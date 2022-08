x x

SARONNO – Si è spenta all’ta di 76 anni Fernanda Salmini Tettamanzi. La saronnese era un volto noto impegnato nella comunità con tante diverse attività per la città dal servizio doposcuola attivato alla Regina Pacis attivo dagli anni novanta per gli studenti delle medie e delle elementari prima solo del quartiere poi dell’intera città. E anche con l’associazione San Vincenzo e l’associazione Amici di Betania. proprio da quel’ultima realtà arriva un messaggio di cordoglio e ricordo.

“Ci ha lasciato la nostra amica Fernanda che ha sempre guardato con simpatia all’opera della Mensa e che ha collaborato con noi in totale spirito di servizio e attenzione verso il prossimo. Ci stringiamo ai carissimi Angelo, Matteo e Gionata, confidando di essere all’altezza della sua memoria. Associazione Amici di Betania”

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn