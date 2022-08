Vittoria a Pescara: di Bregnano “Mister fitness 2022”

BREGNANO – Un 22enne di Bregnano è Mister Italia fitness 2022: si tratta di Luca Chirico, che ha vinto questo riconoscimento al concorso Mister Italia. La finale nazionale si è svolta nei giorni scorsi a Pescara. Il titolo di Mister Italia è andato a Walter Zappalà di Catania.

Chirico, che lavora nel settore della ristorazione, è alto 1.87 ed ha un fisico davvero invidiabile, ha ricevuto dunque la fascia di “Mister Italia fitness 2022”. In lizza al concorso c’erano 38 finalisti provenienti da tutta la penisola. Oltre al titolo di “Mister Italia 2022” e “Mister fitness” sono state consegnate diverse altre fasce: “Il modello d’Italia 2022” è Francesco Barbarossa di Teramo, “L’Uomo ideale d’Italia 2022” è Daniele Salustri di Roma, “Mister Talento 2022” è Romualdo Marinò di Taranto, “Un bello per il cinema 2022” è Valentino Mele di Cosenza, “Mister Italia influencer 2022” è Valerio Campoli di Verona, “Mister Italia on the web 2022” Raffaele Cammarota di Caserta.

(foto da Facebook: Luca Chirico)

