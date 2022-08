x x

CARONNO PERTUSELLA – E’ partita la macchina organizzativa per la decina edizione della “Sagra del cinghiale selvatico” che si terrà dal 16 al 25 settembre a Caronno Pertusella e che quest’anno celebra dunque il decennale. L’appuntamento si svolgerà al Parco della resistenza di via Avogadro, promosso da “Gli scalmanati”: parte del ricavato dell’evento sarà devoluto a scopi benefici.

L’iniziativa si terrà venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 settebre con replica nel weekend successivo, quello dal 23 al 25 settembre. Protagonista, ovviamente, sarà il servizio di ristorazione con piatti a base di cinghiale, con posti a sedere e servizio al tavolo. Ci saranno anche bancarele, gonfiabili per i bambini ed attrazioni per i più piccoli. Le serate veranno inoltre animate da musica e balli salentini, tarantelle e spizziche, esibizioni di ballo con i bambini, musica country e tributi dedicati ad artisti famosi, e ci sarà anche il ballo liscio.

