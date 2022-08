x x

LAZZATE – E‘ andato male il debutto stagionale dell’Ardor Lazzate, nel tardo pomeriggio odierno allo stadio di Besozzo contro i locali del Verbano. I lazzatesi sono entrati in scena alla seconda giornata del gironcino a tre della Coppa Italia d’Eccellenza in cui sono inseriti (domenica scorsa avevano riposato): la sfida coi varesotti si è conclusa 1-0 per la formazione di casa e tutti si è deciso durante le prime battute del primo tempo, con la rete di Comi al 12′. Domenica scorsa Club Milano-Verbano 3-1; ultima giornata mercoledì 14 settembre alle 16, Ardor Lazzate-Club Milano.

Classifica: Club Milano e Verbano 3 punti, Ardor Lazzate 0. Passa il turno soltanto la prima classificata.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn

(foto archivio: Ardor Lazzate in azione di gioco durante un precedente match)

30082022